Rescatadas siete personas que navegaban en piragua sin iluminación tras el eclipse en Maó

Vista del mar durante el eclipse solar total de 2026 - Germán Lama - Europa Press

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron este miércoles, día del eclipse solar total, a siete piraguas que no disponían de iluminación en Menorca.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los agentes acompañaron y auxiliaron a las personas que se encontraban en las piraguas hasta el puerto de Mahón.

Así, fueron escoltadas desde la isla del Aire hasta el puerto para evitar que fueran abordadas por otras embarcaciones.

Igualmente, en el marco del dispositivo llevado a cabo con motivo del eclipse, la Guardia Civil auxilió a dos embarcaciones que acabaron hundiéndose.

En la primera, una lancha recreativa, viajaban cinco personas a bordo, entre ellas dos menores, a unas dos millas de línea de costa frente a la zona de Cala Pi, en Mallorca.

Tras recibir el aviso, guardias civiles del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) que se encontraban por la zona se dirigieron rápidamente al lugar y procedieron a su rescate y traslado a tierra, sin que se produjeran víctimas ni heridos.

Por otro lado, otra embarcación de 12 metros sufrió un incendio en la misma zona y al lugar se dirigió el Servicio Marítimo y los GEAS, aunque los cuatro tripulantes fueron recogidos al momento por embarcaciones que se encontraban en la cercanía y al igual que la anterior tampoco hubo víctimas ni heridos.