Dos detenidos por intentar cometer dos robos amenazando a sus víctimas con un cuchillo en Palma: "Qué reloj más bonito"

Los dos sospechosos, escoltados por la Policía. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes por supuestamente intentar cometer dos robos amenazando a sus víctimas con varios cuchillos en Palma.

Fue a primera hora de la mañana del pasado miércoles cuando los sospechosos abordaron a un hombre que se dirigía hacia su puesto de trabajo por el Passeig Sagrera, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

"Qué reloj más bonito", le dijeron. Como el hombre no les hizo caso, uno de los jóvenes le amenazó con un cuchillo. La víctima logró escapar saltando un muro, pero sufrió heridas en una mano y un brazo.

Cuando los testigos que habían presenciado la escena llamaron al 091, los sospechosos huyeron a la carrera.

Minutos más tarde, en el barrio de Santa Catalina, una chica que también se dirigía a su puesto de trabajo fue abordada por los dos supuestos ladrones. Uno de ellos le espetó: "Dame todo lo que llevas".

Al negarse a darles su teléfono móvil, ya que no llevaba dinero consigo, los dos jóvenes le amenazaron con sendos cuchillos. Uno de ellos se lo acercó a la pierna y otro al torso.

Para evitar ser agredida, la mujer les dijo que la acompañaran hasta su casa y que allí conseguiría dinero para entregárselo. Antes de subir los asaltantes le exigieron el teléfono móvil, pero en ese momento apareció una patrulla de la Policía Nacional que realizaba batidas por la zona tras el primer intento de robo.

Los jóvenes, de nacionalidad colombiana, trataron de huir, pero fueron retenidos y se les intervinieron los cuchillos que portaban consigo. Fueron arrestados como supuestos autores de dos delitos de robo con violencia.

Los investigadores no descartan que pudieran estar detrás de otro intento de robo ocurrido unas horas antes, aunque todavía no han confirmado este extremo.