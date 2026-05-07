Dos detenidos por irrumpir en un centro sanitario de Palma y agredir a varios trabajadores

Un agente de la Policía Nacional y un sanitario del SAMU 061. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas por supuestamente irrumpir en un centro médico de Palma y agredir a varios de sus trabajadores.

Fue sobre las 01.55 horas del pasado lunes cuando una persona acudió al centro médico para ser atendido tras, según su versión, haber sido rociado con un espray pimienta en la cara.

Iba acompañada por otras dos personas que, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, quisieron acceder a la consulta de un facultativo y, ante la negativa, entraron a la fuerza.

En el interior del despacho se produjo una fuerte discusión, durante la cual el paciente y uno de sus acompañantes empujaron y forcejearon con los trabajadores que se encontraban en el interior del despacho.

Uno de los facultativos recibió empujones y una patada en la mano; a otra le tiraron del pelo, le agarraron por el cuello y sufrió la rotura de una cadena y de su ropa. Como consecuencia de la refriega, además, la pantalla del ordenador acabó volcada y las molduras de la puerta, arrancadas.

Un vigilante de seguridad que acudió para auxiliar a los sanitarios también fue agredido y recibió un mordisco en el antebrazo por parte de uno de los sospechosos.

Tanto el paciente como uno de sus acompañantes fueron detenidos como supuestos autores de un delito de daños y otro de atentado. Tras el arresto, una de estas personas también golpeó, propinó patadas, escupió e insultó a los policías.