Detienen a dos hombres en Palma por agredir a otro con botellas de cristal y causarle cortes en la cara - POLICÍA NACIONAL

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos hombres por agredir a otro con botellas de cristal y causarle cortes en la cara y en las manos tras intentar robarle sus pertenencias.

El cuerpo ha explicado este miércoles en un comunicado que los hechos tuvieron lugar la mañana del pasado sábado, cuando la víctima se encontraba durmiendo en un banco de un parque del barrio de Foners junto a un amigo y detectó que dos personas estaban palpando los bolsillos de su pantalón y rebuscando entre sus pertenencias con la intención de robarle.

En ese momento iniciaron un forcejeo y ambos detenidos, de origen boliviano y salvadoreño, intimidaron a la víctima con botellas de cristal rotas. Según la información policial, fue entonces cuando uno de ellos le agredió el rostro y las manos provocándole diferentes cortes, entre ellos uno profundo en el dedo índice de la mano derecha y otro en el pómulo izquierdo.

Un testigo corroboró la versión de la víctima y explicó que escuchó gritos y observó como uno de los individuos rompía una botella de cristal y se abalanzaba sobre el herido.

Los agentes, que llegaron a la zona alertados de una pelea multitudinaria, consiguieron interceptar a ambos hombres cuando huían, y los detuvieron por un delito de robo con violencia y otro de lesiones.

Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima fue trasladada inmediatamente a un centro hospitalario, ya que el personal sanitario alertó de que el corte del dedo podría haberle seccionado una arteria.