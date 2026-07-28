Dos heridos en un accidente de moto en Alcúdia, uno de ellos hospitalizado

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PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los dos ocupantes de una moto han resultado heridos tras sufrir un accidente tráfico ocurrido en la avenida de Inca, en Alcúdia, en el que la joven que viajaba en el asiento trasero ha tenido que ser hospitalizada.

Según ha informado la Policía Local en un comunicado, el incidente se ha producido hacia la 01.45 horas de este lunes, cuando el conductor perdió el control del vehículo por causas que se investigan e impactó contra la pared y la puerta de una vivienda.

Tras las primeras averiguaciones, los agentes comprobaron que el conductor carecía de permiso de conducción, por lo que ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

Asimismo, la Policía Local también investiga al propietario de la motocicleta como presunto cooperador necesario por haber cedido el vehículo al conductor, pese a saber que no disponía del correspondiente permiso de conducción.