Dos heridos graves tras chocar dos motos en la carretera entre Santa Margalida y Llubí

Archivo - Una ambulancia de soporte vital básico del SAMU 061 de Baleares, aparcada en el Hospital Son Espases. - EUROPA PRESS - Archivo
PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
Dos hombres de 63 y 30 años han resultado heridos graves este lunes tras sufrir un accidente de moto en la carretera de Santa Margalida a Llubí.
El incidente ha ocurrido poco antes de las 16.00 horas en la citada carretera mallorquina cuando los motoristas, cada uno con su vehículo, han chocado, según ha informado el SAMU 061.
Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias de soporte vital avanzado. Los sanitarios han asistido a los pacientes, que presentaban lesiones graves con politraumatismos, y los han trasladado al Hospital Universitario Son Espases.