Dos heridos en el incendio de un vehículo en una carretera de Santa Eulària

Bomberos de Eivissa participan en la extinción de un incendio provocado por un coche. - BOMBERS D'EIVISSA

EIVISSA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este martes en el incendio de un vehículo que circulaba por el camino de Can Fornet, en la localidad de Santa Eulària des Riu.

El fuego se ha declarado sobre las 17.10 horas con un gravedad potencial 0 y se ha propagado a la vegetación que tenía alrededor del punto en el que se ha detenido el vehículo, según han informado los Bombers d'Eivissa y la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en sendas publicaciones en sus cuentas de la red social X.

Las llamas habrían afectado a una superficie de unos 200 m2 de vegetación, el coche ha quedado calcinado y en la extinción han participado dos medios aéreos, una autobomba, 13 bomberos forestales y dos agentes de Medioambiente.