Dos heridos leves en un accidente entre tres vehículos en la carretera entre Manacor y Sant Llorenç

El camión implicado en el accidente en la carretera entre Manacor y Sant Llorenç. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas leves en un accidente de tráfico entre tres vehículos ocurrido este martes en la carretera entre Manacor y Sant Llorenç des Cardassar.

En el siniestro, cuyas circunstancias por el momento se desconocen, se han visto implicados un camión de paquetería, una furgoneta y un turismo, según ha informado Bomberos de Mallorca.

Inicialmente se pensaba que había personas atrapadas, algo que finalmente no ha sucedido. Dos personas, sin embargo, han sufrido heridas de carácter leve.

Sí se ha producido una fuga de líquidos que, aunque en un principio se sospechaba que era combustible, finalmente ha resultado ser un compuesto que se emplea como aditivo obligatorio en los camiones.

Han intervenido efectivos de los parques de bomberos de Manacor y Felanitx, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y sanitarios tanto del SAMU 061 como de servicios privados.