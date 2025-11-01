Dos hombres, heridos tras chocar un minibus y un coche en la rotonda de Sant Jordi

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos, este sábado, después de haber chocado un minibus y un coche en la rotonda de Sant Jordi, en Palma, en sentido al aeropuerto.

Según ha informado el SAMU 061 a los medios, el suceso ha ocurrido en torno a las 09.00 horas de esta jornada, en la carretera Ma-5013, a la altura de la rotonda de Sant Jordi, en sentido aeropuerto.

El SAMU 061 ha recibido aviso de una colisión frontolateral entre un minibus y un coche, con dos afectados, el conductor del vehículo y el conductor de minibus.

Tras el accidente, desde el SAMU 061 se ha movilizado hasta el lugar de los hechos una ambulancia de soporte vital avanzado privada, otra de soporte vital avanzado de enfermería del 061, así como el vehículo de logística y el Delta de 061.

Tras asistir inicialmente a ambos heridos en el lugar del accidente, la ambulancia de soporte vital avanzado privada y la de soporte vital avanzado de enfermería del 061 han trasladado a los pacientes hasta la Policlínica Miramar en estado menos grave.