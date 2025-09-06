Dos jóvenes detenidos por entrar a robar en un concesionario de Palma

Uno de ellos ya cometió otro robo en un concesionario semanas atrás

PALMA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, por supuestamente robar en un concesionario de vehículos, en un establecimiento y en una furgoneta en Palma.

Fue la madrugada del pasado miércoles cuando dos patrullas policiales sorprendieron a cuatro jóvenes accediendo al interior del citado concesionario, ubicado en un polígono industrial.

Los sospechosos, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, habían forzado la barrera y, una vez dentro, se hicieron con las llaves de ocho automóviles.

Los agentes comenzaron a perseguir a los jóvenes cuando salieron del concesionario, momento en el que se dispersaron y se deshicieron de las llaves sustraídas.

Finalmente pudieron interceptar a dos de ellos, quienes fueron detenidos como supuestos autores de dos delito de robo con fuerza, uno cometido en el concesionario y otro en un establecimiento diferente.

Los policías, además, encontraron en las inmediaciones del lugar de los hechos una furgoneta que había sido forzada y que en su interior tenía una caja de herramientas que se encontraba abierta.

A uno de los arrestados, el mayor de edad, también se le acusa de cometer este tercer robo. Uno de ellos --no se ha especificado cuál-- ya cometió otro robo en un concesionario semanas atrás.

El Grupo de Robos de la Jefatura de Baleares mantiene una investigación abierta para tratar de esclarecer los hechos de forma completa y no descarta legar a detener a los otros dos sospechosos.