Dos menores heridos de gravedad en un accidente de moto en Porto Cristo

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos menores de edad, de 16 y 17 años, han resultado heridos de gravedad en un accidente de moto ocurrido la noche del viernes en Porto Cristo (Manacor).

El siniestro ha ocurrido a las 23.45 horas en la avenida Joan Servera Camps, según ha informado el SAMU 061.

Los dos menores viajaban en la moto cuando, en circunstancias que por el momento se desconocen, han colisionado contra un vehículo a bordo del cual solo estaba el conductor.

El impacto les ha causado diversos traumatismos y han sido atendidos por los sanitarios del servicio de emergencias, quienes les han trasladado al Hospital de Son Espases y al de Son Llàtzer, respectivamente.

Uno de los dos menores se encuentra en estado crítico y el otro ha sido ingresado con pronóstico grave.