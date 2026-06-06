Dos migrantes acusados de patronear una patera hasta Formentera se enfrentan a diez años de cárcel

Archivo - Una patera en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo lunes (09.45 horas) la vista previa del juicio contra dos migrantes acusados de patronear una patera desde Argelia hasta Formentera.

La Fiscalía solicita que cada uno de ellos sea condenado a cinco años de prisión como supuestos autores de sendos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La patera, según expone el fiscal en su escrito de acusación, zarpó desde Tipassa con 17 personas a bordo y llegó a las costas de Formentera el 30 de junio de 2025.

La travesía, que duró unas siete horas, la hicieron a bordo de una embarcación precaria, de pequeñas dimensiones y no apta para realizar un viaje de este tipo, dado que no contaba con las medidas de seguridad reglamentarias.

Solo se guiaban con una brújula y, cuando se les rompió el motor, tuvieron que pedir auxilio a los servicios de emergencias españoles.

Uno de los acusados, siempre según el Ministerio Público, recibió una contraprestación económica a cambio de patronear la patera. El segundo recibía sus órdenes y se encargaba de repostar el combustible.

El viaje fue preparado por una organización asentada en Argelia --sobre la que el fiscal no aporta información-- y que cobró aproximadamente 100 millones de dinares argelinos a cada migrante.