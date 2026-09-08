Dos motoristas heridos al caer desde una altura de 20 metros en cala Tuent

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061.- EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -



Dos motoristas han resultado heridos al caer desde una altura de unos 20 metros cuando circulaban cerca de cala Tuent, en el municipio mallorquín de Escorca.

El accidente, según han informado los Bomberos de Mallorca y el SAMU 061, ha ocurrido sobre las 13.15 horas de este martes.

Dos personas circulaban en una motocicleta cuando, en circunstancias que por el momento se desconocen, han sufrido un accidente.

Han salido despedidos en una curva y se han precipitado por un terraplén de unos 20 metros de altura, aunque los arbustos han logrado frenar su caída.

Los Bomberos de Mallorca, con la ayuda de un helicóptero, les han rescatado y trasladado hasta una zona donde les esperaba la ambulancia del 061 en la que han sido atendidos.

Ambos han sido trasladados al Hospital Universitario Son Espases en estado menos grave.