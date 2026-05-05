Dos mujeres se agreden en una pelea sentimental, una de ellas emplea una táser y las dos acaban detenidas. - POLICÍA NACIONAL

MENORCA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ciutadella ha detenido a dos mujeres por agredirse mutuamente, una de ellas empleando una pistola táser, durante una discusión por cuestiones sentimentales.

Los hechos sucedieron el pasado miércoles por la mañana, cuando el 091 fue alertado de que se estaba produciendo una pelea en un restaurante del municipio.

Los agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana desplazados se entrevistaron con varios testigos y con una de las mujeres implicadas, ya que otra no estaba en el lugar.

La mujer indicó que acababa de sufrir descargas eléctricas en el cuello porque la otra agresora había utilizado una pistola táser, un hecho que constataron varios testigos. Asimismo, también manifestó que la presunta autora estaba en una habitación en la parte superior del local.

Una vez localizada por los agentes, la otra mujer explicó que estaba con la pareja de la otra arrestada en la casa de ambos y que, al llegar la mujer se enfureció y agredió a su pareja y a ella. En este sentido, señaló que para defenderse de las agresiones sacó una pistola táser.