Dos menores se pasean por la cornisa de un tercer piso de Palma y su abuelo acaba detenido por desatenderles

Archivo - Sucesos.- Detenida por agredir a una mujer con discapacidad para robarle la cartera en su casa de Palma - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente dejar desatendidos a sus dos nietos menores, uno de los cuales casi se cae desde el tercer piso de un edificio de Palma.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, sucedieron la tarde del pasado sábado.

Varios vecinos alertaron al 091 de que dos niños de escasa edad estaban en la cornisa de un tercer piso con medio cuerpo suspendido en el vacío.

Los policías, al llegar al lugar, les observaron como caminaban por encima de una cornisa estrecha. Uno, el más mayor de los dos, estuvo cerca de caer.

Los vecinos llevaban un rato timbrando a la puerta, pero nadie respondía desde el interior del domicilio. Mientras un policía intentaba poner objetos acolchados en el bajo, otro consiguió hablar con los menores desde la ventana del patio interior del tercero piso e intentó convencerles de que se metieran en la vivienda.

Tras varios minutos, el agente consiguió ganarse la confianza de los niños y se dirigieron al interior del domicilio de forma tranquila y ordenada para evitar posibles tropiezos y caídas.

Otro policía consiguió descolgarse por la fachada a través de la vivienda de un vecino y se introdujo en el interior del domicilio para hacerse cargo de los dos menores.

Fue entonces cuando apareció el abuelo, quien dijo que se acababa de levantar de la siesta. Los padres de los menores llegaron poco después para hacerse cargo de ellos.

Los agentes, al entender que la actuación del abuelo había puesto la vida de los niños en grave riesgo, le detuvieron como supuesto autor de un delito de abandono de menor.