Dos operativos contra la venta ambulante en Palma se saldan con una detención y gran cantidad de material intervenido. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos operativos de la Policía Local de Palma contra la venta ambulante ilegal se han saldado con una detención y la intervención de gran cantidad de material.

Según ha informado el cuerpo en nota de prensa, las actuaciones se han desarrollado entre el martes y el miércoles de esta semana.

El primero de los dispositivos se llevó a cabo el martes en la calle Sant Miquel, la plaza Mayor y la zona de Dalt Murada, con la participación de la Unidad de Seguridad e Intervención (USEI) y del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP).

Como resultado de esta actuación, se intervinieron cerca de 550 artículos. En concreto, se levantó un acta administrativa por venta ambulante sin autorización, con la intervención de 105 camisetas, así como un informe penal por un presunto delito contra la propiedad industrial.

Además, se instruyó un acta por material diverso abandonado en la vía pública, con un total de 443 artículos intervenidos, entre los que se encontraban camisetas deportivas, porta-tarjetas, imanes, bolsas pequeñas, pañuelos, gorras, cinturones, bandoleras, monederos, carteras, gafas y mochilas.

Asimismo, el miércoles se llevó a cabo un segundo operativo en las zonas de s'Hort del Rei y Dalt Murada, nuevamente con la intervención conjunta de la USEI y el ECOP.

En esta segunda actuación se arrestó a una persona por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad y un delito contra la propiedad industrial.

Además, se instruyeron dos informes penales por presuntos delitos contra la propiedad industrial, se levantaron dos actas administrativas por venta ambulante sin autorización y se intervino diverso material y género destinado a la venta ilegal.