Archivo - Urgencias del Hospital Can Misses, recurso - ÁREA DE SALUD IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

EIVISSA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los dos tripulantes heridos leves que han sido trasladados al Hospital Can Misses de Eivissa se encuentran en observación en Urgencias del Hospital Can Misses, estables y conscientes.

Según ha informado el Área de Salud de las Pitiusas, ambos sufren hipotermia leve. Son dos varones de unos 40 años, aunque han llegado indocumentados y por el momento se desconoce la edad exacta y la nacionalidad.

Otros cuatro tripulantes permanecen ingresados a cargo de la Unidad de Medicina Interna de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario al presentar cuadros de hipotermia, deshidratación, ingesta de agua salada y efectos tóxicos derivados de la exposición a productos petrolíferos.