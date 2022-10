Dueño de un local de Palma dice que tras despedir "a un conocido de la zona" empezaron inspecciones: "Eran desmesuradas"

El propietario niega que Subirán le llamara en 2020 en relación a la causa y posteriormente duda: "Puede ser que sí"

La defensa de Sbert alega que un testigo mintió en su declaración ante el Tribunal

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un local de la zona de Playa de Palma ha declarado este jueves que su establecimiento no sufría ningún tipo de registro pero, a raíz de despedir al encargado, "que era conocido de la zona", empezaron "habitualmente" las inspecciones. "Eran desmesuradas".

Durante su declaración como testigo en el juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, el propietario ha detallado que los controles eran por cualquier motivo, ya fuera "porque la puerta estaba abierta más de tres segundos o porque había una silla de más", ha ejemplificado.

Además, ha relatado ante el Tribunal que un día sufrió una redada "de 40 policías" porque, según justificaron, tenían denuncias por tráfico de drogas o falta de licencias. "Después de dos horas y media se fueron y me dijeron que podía continuar, pero me llegó un precinto del Ayuntamiento que duró toda la temporada", ha dicho.

El propietario también ha comentado que los vecinos "empezaron a quejarse de ruidos cuando nunca lo habían hecho". "Era un poco desmesurado y siguió siendo muy desmesurado; las denuncias vecinales venían por el ruido de la calle, no por unos conciertos en una terraza que no existía, el local no tenía terraza", ha reiterado.

Con todo, preguntado por el fiscal, el testigo ha señalado que no había ningún local propiedad del empresario mallorquín Bartolomé Cursach cerca de su establecimiento.

Asimismo, respondiendo a las cuestiones de la defensa del director general de Grupo Cursach, Bartolomé Sbert, el propietario ha manifestado que no recuerda recibir llamadas del fiscal Miguel Ángel Subirán en 2020 ni que éste le dijera qué tenía que declarar.

Sin embargo, posteriormente, en este caso a preguntas de otro abogado, ha reconocido que "puede que sí" le llamara, porque se lo están recordando. "Cuando me han preguntado si me llamó, me suena que me llamó alguien, pero no sé si lo confundo porque no tengo recuerdo explícito de haber hablado de este tema con alguien que se identificara del Ministerio Fiscal".

DEFENSA DE SBERT APUNTA AL FALSO TESTIMONIO DE UN TESTIGO

Al inicio de la sesión de este jueves, la defensa de Sbert ha asegurado que uno de los testigos citados el miércoles mintió ante el Tribunal al decir que no tenía relación con Subirán, que no había recibido llamadas suyas y que éste no estuvo presente en su acto de interrogatorio.

Con todo, el abogado ha calificado este hecho de falso testimonio y, para probarlo, ha mostrado una grabación en la que se constata una conversación entre el testigo y el fiscal, y ha solicitado que se admita para que sea valorada.

Tanto Fiscalía como acusación particular se han opuesto a la admisión de la prueba al contemplar que ya no es momento de introducir nuevas.