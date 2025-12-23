Se duplica el número de empresas que solicitan las ayudas a la internacionalización del Govern

Estand de una empresa de Baleares en una feria. - CAIB

Un total de 111 empresas de Baleares se han acogido en 2025 a la subvención a la internacionalización de la Dirección General de Empresa, Autónomos y Comercio, una cifra que duplica las solicitudes del año anterior.

Estas ayudas, financiadas a través de los fondos FEDER, han experimentado un incremento del 131 por ciento con respecto a 2024, según ha indicado en nota de prensa la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía.

El objetivo de estas ayudas es apoyar a las empresas locales en su camino hacia la internacionalización, ya sea expandiendo su presencia en el extranjero, participando en actividades de exportación o colaborando con otras empresas en la búsqueda de oportunidades globales y de un futuro económico más sólido y resiliente.

Las actuaciones subvencionables incluyen, por ejemplo, la realización de planes de internacionalización y de marketing, la organización y participación en misiones comerciales internacionales, la realización de estudios prospectivos y la participación en ferias internacionales dentro y fuera de Europa.

El crecimiento experimentado en las ayudas constata el creciente interés de las empresas y los autónomos de las Islas por expandir sus negocios más allá de las fronteras nacionales.

De todas las actuaciones posibles, la participación en misiones comerciales y ferias internacionales acapara el 71 por ciento de las peticiones.

Esto subraya la importancia que el tejido empresarial del archipiélago otorga a la necesidad de estar presente en los eventos internacionales más relevantes de su sector.

De esta manera, refuerzan el trabajo en red (networking) y la visibilidad de marca. El 73 por ciento de los solicitantes son pequeñas empresas, tanto del sector industrial (53 por ciento) y como no industrial (47 por ciento).

En cuanto a la gestión de los fondos, la Conselleria ha destacado la eficiencia en la concesión de las ayudas, ya que se ha aprobado el 63,7 por ciento del dinero total solicitado, lo que supone más de 1,6 millones de euros.

Este porcentaje confirma el compromiso del Govern con el apoyo financiero a los proyectos que buscan impulsar la competitividad y el crecimiento de la economía local a través de la internacionalización.

Este aumento en la demanda y la alta tasa de concesión de las ayudas demuestran la efectividad de la política de apoyo a la internacionalización de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía junto con la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears) sensibilizando y animando a más empresas a dar el paso hacia los mercados globales.

La próxima convocatoria para solicitar estas ayudas permanecerá abierta entre los días 1 y 31 de enero.