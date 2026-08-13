El eclipse se dejó sentir con un ligero descenso de temperatura, poco apreciable al coincidir con la puesta de sol

Decenas de personas durante el eclipse solar total de 2026. - Germán Lama - Europa Press

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El histórico eclipse que se pudo observar este miércoles desde Baleares como enclave privilegiado se dejó sentir con un ligero descenso de la humedad relativa y de las temperaturas, aunque el contraste no fue destacado al coincidir el fenómeno astronómico con la puesta de sol.

La delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero, ha explicado que los registros del organismo indican estos descensos de humedad y temperatura, que hubieran sido mayores de haberse producido la ocultación en pleno día.

A modo de ejemplo, los valores registrados por la estación del puerto de Sóller indican que entre las 19.00 y las 19.40 horas se anotaban entre unos 31,7 y 31,9 grados centígrados y que es a partir de las 20.00 cuando se aprecia el descenso.

A las 20.10 horas, a pocos minutos de la totalidad, el mercurio en aquel lugar marcaba 31,3 grados y a las 20.20 horas y a las 20.30 horas había 31,4 grados. A partir de ese momento, el termómetro vuelve escalar unas décimas para, en el momento del ocaso, recuperar la tendencia a la baja que corresponde al ocaso. El mismo comportamiento se observa en otras estaciones como Banyalbufar o Llucmajor-Radar.