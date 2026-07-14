Economistas piden detener el crecimiento del sector turístico para evitar que el Estado del Bienestar "se arruine"

Archivo - Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los economistas autores del 'Informe Fènix' Miquel Puig y Guillem López han reclamado que se pare el crecimiento del sector turístico balear para que el Estado del Bienestar pueda ser "potente" y evitar que "se arruine".

Esta es una de la tesis que han defendido los expertos que este martes dos de los integrantes del grupo de siete economistas que han elaborado este documento, en el que se analizan los problemas de la economía de Cataluña y se hace una comparativa de economías similares del entorno como la de Baleares, la Comunitat Valenciana, Andorra, País Vasco y Canarias.

De esta manera, Puig ha sostenido que el turismo sería un sector "subvencionado", ya que "recibe más de lo que aporta". Este punto de vista lo ha defendido al observar que Baleares es una economía que crea puestos de trabajo de bajos salarios, por lo que ha argumentado que si una economía crece en sectores "muy subvencionados" tiene un problema al causar un "desequilibrio" de la balanza de las prestaciones sociales que necesitan estos empleados precarios.

Aún así, ha recalcado que esto no significaría "cargarse" o "castigar" al sector turístico, sino "conseguir que sea mejor". El economista ha planteado que la línea para lograr esta tendencia sería que "los empresarios ganen más dinero", para que paguen "salarios dignos" y que todo esto sirva para pagar una mayor cantidad de impuestos.

Para avalar esta teoría, ha mencionado datos como que el el PIB de Baleares ha tenido un crecimiento "espectacular" en los últimos años, mayor que el Francia, pero esto no ocurre cuando se comprueba el PIB per cápita.

En los años 50, el PIB per cápita balear era menos de la mitad que el francés pero 25 años más tarde llegó a colocarse solo un 20% por debajo y en los 2000 a un 10%. Sin embargo, en lo que va de siglo esta estadística ha retrocedido y esto a pesar que Francia se autoconsidera una economía "decadente".

Esta evolución económica ha ido acompañado de un crecimiento contínuo de la población, que con el transcurrir de los años se ha visto que no ha ido acompasado con el crecimiento del PIB, lo que denotaría un "agotamiento del modelo" que en estos momentos se basaría en atraer a más población.

Puig ha comparado esta situación con economías cercanas del mediterráneo en las que ha englobado a Baleares pero ha puesto el ejemplo de Aragón y el País Vasco, que habrían crecido en PIB per cápita pero su población no lo habría hecho del mismo modo.

También ha tratado que desmentir que este informe sea "antiturístico", al rechazar la idea de que el turismo tenga que ser una actividad de "baja productividad" o que "no se pueda automatizar", para lo que ha puesto el caso de regiones de Austria dependientes del turismo que tienen una "alta productividad".

El economistas ha alertado del efecto que se produce al crear puestos de trabajo de baja remuneración, ya que cuando a una persona no se le paga un sueldo apropiado es beneficiario de unos servicios que se tienen que pagar entre todos y más para que el turista puedan disfrutar de un servicio "barato".

Por su parte, López ha resaltado que este informe se ha redactado con "total libertad" y en una coyuntura "favorable" para "salir de este callejón sin salida", porque ha alegado que el turismo tiene "manzanas sanas y otras perjudiciales para su futuro".

El experto ha indicado que hay sectores que "no pagan lo que toca", para lo que ha puesto el caso del transporte aéreo con el queroseno o la regulación laboral "'ad hoc'" que, a su juicio, son los trabajadores fijos discontinuos, que permiten que "el turismo 'low cost' prolifere".

A lo que habría que añadir el IVA reducido de la hostelería o los establecimientos turísticos, lo que, desde su punto de vista, supone una "competencia desleal".

López ha advertido que esto algún día "se acabará" y al turismo tendrá que ofrecer un "valor con acompañamiento", si se termina encareciendo. Por estos motivos, ha pedido "romper esta dinámica" en la que crece en volumen a base de "engañar" a los migrantes con sueldos que no les alcanzan para pagar una vivienda.