Educació saca a licitación un nuevo sistema informático para modernizar y mejorar la gestión del personal docente

PALMA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades del Govern balear ha sacado a licitación un nuevo sistema informático para modernizar y mejorar la gestión del personal docente.

En una nota de prensa, la Conselleria de Educación y Universidades ha informado que la nueva aplicación, basada en la plataforma SAP S/4HANA Cloud, sustituirá las herramientas actuales, muchas de las cuales están desfasadas y funcionan de manera independiente y unificará la gestión del personal docente.

El despliegue del sistema será progresivo y priorizará la gestión de las bolsas de interinos --incluyendo portal y baremación automática--, la gestión integral del personal de centros públicos, la gestión del personal de centros concertados y el pago delegado, así como la prevención de riesgos laborales. Se prevé implantar el nuevo sistema durante el primer trimestre de 2026. El contrato, con una duración de 42 meses, tiene un presupuesto de 21,3 millones.

La nueva aplicación permitirá gestionar de manera centralizada y automatizada los principales trámites vinculados al profesorado de los centros públicos y concertados y a los aspirantes de las bolsas de interinos. Incluirá procesos como la contratación, las nóminas, los expedientes administrativos, las adjudicaciones de plazas y la prevención de riesgos laborales.

Actualmente, la gestión del personal docente se lleva a cabo mediante diversas aplicaciones obsoletas y no integradas, lo que provoca duplicación de tareas, mayor riesgo de errores y falta de una visión global. El nuevo sistema aportará información unificada, agilizará los trámites y facilitará la toma de decisiones. El contrato prevé la adquisición de licencias SAP, el desarrollo y la adaptación del sistema, la migración de datos, la implantación progresiva, la formación del personal técnico y de los usuarios y la creación de una oficina técnica independiente para el seguimiento del proyecto. Además, se incorporarán tecnologías de inteligencia artificial y reconocimiento óptico de documentos para acelerar procesos como la baremación de méritos.

Con esta actuación, la Conselleria de Educación y Universidades trabaja para que los trámites sean más ágiles y simples para el profesorado, reducir errores y tareas manuales, mejorar el control y la transparencia en la gestión pública, disponer de información fiable para la toma de decisiones y contar con un sistema moderno, seguro y preparado para necesidades futuras.