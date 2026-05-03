Educación abre este lunes el proceso de admisión de alumnos para el curso 2026-2027

Archivo - CEIP Blai Bonet de Santanyí. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES - Archivo

PALMA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades abrirá este lunes plazo para solicitar plaza para el curso 2026-2027 para las etapas que van desde 4º de Educación Infantil hasta Secundaria y la Educación Especial, que permanecerá abierto hasta el día 14 de mayo.

Para 4º de Educación Infantil, la Conselleria prevé poner en marcha un total de 10.014 plazas, de las que 6.493 serán públicas y 3.521 concertadas, con el objetivo de garantizar una oferta "suficiente y equilibrada para todo el territorio".

En un comunicado, la Conselleria de Educación y Universidades ha detallado los períodos de matrícula, que empezarán en Infantil del 22 al 26 de junio, en Primaria y Educación Especial del 22 al 29 de junio y en Secundaria del 25 de junio al 1 de julio.

Este procedimiento de admisión se rige por la nueva Orden de escolarización publicada por la Conselleria de este 2026, mediante la que se ha desplegado la resolución de escolarización para el curso 2026-2027.

La nueva normativa trata de reforzar de manera decidida "la equidad del sistema educativo", al incorporar mecanismos que "garantizan una distribución equilibrada e inclusiva del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo".

Asimismo, han destacado que la digitalización del proceso de admisión se consolida como vía preferente, lo que permite una gestión "más eficiente, ágil y fiable". Paralelamente, se mantiene la atención y el apoyo presencial para asegurar que ninguna familia quede excluida por motivos tecnológicos.