Educación abre en septiembre convocatoria de ayudas para asociaciones de familias de alumnos y asociaciones de alumnos

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades abrirá en septiembre la convocatoria de ayudas para asociaciones de familias de alumnos y asociaciones de alumnos.

En una nota de prensa, la Conselleria de Educación y Universidades ha informado que abrirá entre el 1 y el 14 de septiembre de 2025 la convocatoria de ayudas destinadas a financiar actividades y gastos de funcionamiento de las asociaciones de familias de alumnos (AFA), las asociaciones de alumnos (AA) y sus federaciones y confederaciones.

Estas ayudas tienen como finalidad apoyar los gastos generados por estas entidades durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025. La convocatoria cuenta con una dotación global de 350.000 euros.

Podrán optar a estas ayudas las AFA, las AA y sus federaciones y confederaciones de ámbito no estatal que cumplan los siguientes requisitos: estar legalmente constituidas; estar inscritas en el Registro de Asociaciones del Servicio de Entidades Jurídicas; estar incluidas en el censo de la Conselleria de Educación y Universidades; y, por último, desarrollar su actividad en Baleares.

El plazo para presentar las solicitudes y la documentación justificativa permanecerá abierto del 1 al 14 de septiembre de 2025, ambos incluidos.