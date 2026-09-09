Educación abrirá expedientes a las 'escoletes' que hayan incumplido la normativa tras la denuncia de la Xarxa 0-3

Archivo - Aula de una 'escoleta' - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN - Archivo

PALMA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades abrirá expedientes a las 'escoletes' de gestión privada que hayan incumplido la normativa, tras la denuncia de incidencias por parte de la Xarxa 0-3.

Así lo ha asegurado el conseller Antoni Vera en la sesión de control al Govern al ser preguntado por las irregularidades detectadas en agosto por las propias trabajadoras.

Vera ha sostenido que en las incidencias ocurridas en verano la Conselleria "no puede actuar" porque el periodo no corresponde a horas de concertación. "En verano no tenemos forma de intervenir", ha asegurado.

Igualmente, ha explicado que ha habido "ciertas incidencias" en septiembre en las que Inspección Educativa "sí puede actuar y así lo ha hecho, con la ley en la mano".