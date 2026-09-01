Las trabajadoras de las 'escoletes' exigen a Educación que actúe ante los centros que "alteran" el calendario escolar

Archivo - Persona acompañada de un menor. - CAIB - Archivo

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las trabajadoras de las 'escoletes' de Baleares han exigido a la Conselleria de Educación y Universidades que actúe contra determinados centros de educación infantil que están "alterando" el calendario escolar.

Hay determinados centros, según ha expuesto la Xarxa 0-3 en un comunicado rubricado por buena parte de los sindicatos y colectivos del sector, que están "aplicando criterios diferentes" por lo que respecta el inicio de curso "condicionados por las indicaciones que han difundido algunas patronales".

Esta situación, a su parecer, obliga a la Dirección General de Primera Infancia a "intervenir de manera inmediata para garantizar el cumplimiento uniforme de las instrucciones y de la normativa educativa oficial".

La educación es un derecho fundamental que debe garantizar los derechos de los niños "independientemente de la escuela a la que vayan" y no se puede tratar como "un servicio a la carta", creando 'escoletes' "de primera y de segunda", han incidido las trabajadoras.

Educación, han recordado, financia la gratuidad de las cuatro horas de atención educativa de la misma manera para todas las familias, con aportaciones de 45.000 euros por aula, por lo cual "la equidad en el acceso y en el tratamiento de la infancia debe ser absoluta".

La "diferenciación y descontrol" en el inicio de este curso "generan un grave perjuicio para la infancia", dado que los periodos de acogida son momentos de "alta vulnerabilidad emocional para los niños y sus familias".

Es por ello que requieren de una planificación "rigurosa", de tiempo de preparación pedagógica previo por parte de los equipos docentes y de un marco de igualdad "garantizado por la administración".

Algo que, según los sindicatos, no estaría sucediendo dado en este arranque de curso. Mientras las escuelas infantiles que dependen de los ayuntamientos y de Educación están "respetando el calendario establecido y la equidad del sistema", habiendo informado a las familias que el inicio de curso será el 10 de septiembre y de cómo se llevará a cabo el proceso de acogida, hay algunos centros que "incumplen la normativa y que siguen las líneas de algunas patronales".

Estos últimos, siempre según la Xarxa 0-3, están ofreciendo "informaciones dispares" que "rompen la equidad", dado que avanzan las adaptaciones "hasta nueve días antes de la fecha oficial".

Las trabajadoras ya han puesto estos "incumplimientos" en conocimiento de la Conselleria, a la que han reclamado una "actuación inmediata y firme" para obligar a todos los centros educativos a "respetar las fechas oficiales".

A su parecer, es imprescindible que la Inspección Educativa intervenga de oficio "para supervisar y hacer cumplir el calendario escolar en todos los centros mantenidos total o parcialmente con fondos públicos". Por el momento, han lamentado, "no se ha producido ningún movimiento ni actuación" por parte de la administración con el fin de "reconducir la situación".