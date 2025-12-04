Educación aprueba el reconocimiento del segundo tramo de la carrera profesional para más de 7.700 docentes

Reunión de la Mesa Sectorial de Educación - CAIB

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha aprobado este jueves la primera convocatoria para el reconocimiento del segundo tramo de la parte consolidable de la carrera profesional de los funcionarios docentes.

La aprobación, en el marco de la Mesa Sectorial de Educación, supone una mejora retributiva para 7.722 profesionales (personal laboral, funcionarios de carrera, interinos e inspectores) que tienen derecho al segundo tramo de la carrera profesional y que pasarán a percibir 360 euros más al año.

La medida entrará en vigor en 2026 y el coste total, incluida la Seguridad Social, será de 3,3 millones de euros anuales, según ha informado la Conselleria en una nota de prensa.

Durante la sesión también se ha abordado la propuesta de acuerdo para la aprobación de la oferta pública de empleo para el año 2025, correspondiente al personal funcionario de los cuerpos docentes no universitarios al servicio de la Comunidad Autónoma.

Desde la Conselleria que dirige Antoni Vera han destacado que estas medidas representan un paso adelante en el reconocimiento de la labor docente y en la mejora de las condiciones laborales.