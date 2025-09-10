Educación asegura que las obras en el CEIP Es Molinar son seguras y lamenta las molestias que puedan causar

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha lamentado las molestias que puedan ocasionar las obras que se llevan a cabo en el CEIP Es Molinar de Palma y ha asegurado que se garantiza la seguridad del alumnado y profesionales.

Así lo ha afirmado este miércoles en declaraciones a los medios el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, quien ha dicho "entender" las quejas de las familias por las obras.

Según ha expuesto, no todas las obras en los centros educativos se pueden realizar en periodo no lectivo. En concreto, las del CEIP Es Molinar "se han alargado un poco más de lo normal" y se tendrán que combinar durante el periodo lectivo.

Igualmente, ha señalado que la dirección facultativa y un coordinador de seguridad y salud han visitado las obras y han resuelto que se pueden combinar con las clases.

Se reforman los baños del edificio, aunque hay baños habilitados en todas las plantas. El secretario autonómico ha informado que la instalación de baños químicos responde a una petición del mismo centro para dar más recursos a los alumnos.

"Hay una dirección técnica que dice que es seguro para los alumnos, que crea un recorrido seguro, y más allá de las molestias que pueda haber entendemos que hay seguridad", ha dicho Suñer, quien ha agregado que "entiende" a las familias porque "parece que está todo en obras" pero que, ha insistido, garantizar la seguridad.