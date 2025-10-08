Educación aumenta los centros participantes en el programa de dinamizadores lingüísticos para reforzar el catalán. - CAIB

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha aumentado el número de centros que participan en el programa de dinamizadores lingüísticos para potenciar las competencias orales en catalán y promover la cultura propia.

La directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera, ha asistido en el Museo de la Educación de Inca a la jornada anual de dinamización organizada por la Conselleria, a través del Servicio de Normalización Lingüística y Participación Educativa.

Con esta jornada se inicia una nueva edición del programa de dinamizadores lingüísticos, con la participación de 132 centros públicos --incluyendo IES, CEIP y CEPA--, 26 más que en la convocatoria anterior.

En el programa participan un centenar de centros de Mallorca, 15 de Menorca, 13 de Ibiza y cuatro de Formentera. La partida presupuestaria del programa era de 250.000 euros en 2024-2025 y se incrementa a 320.000 euros en 2025-2026, un aumento del 28 por ciento, lo que permite ampliar la cobertura y el número de participantes.

Entre los requisitos, los dinamizadores deben tener bachillerato, nivel B2 de catalán y no ser docentes en activo. Cada dinamizador dedica 166 horas lectivas, con un total de 21.912 horas este curso.

Las actividades abarcan todo el recorrido educativo, desde educación primaria hasta centros de adultos, e incluyen proyectos de radio y teatro, juegos populares, actividades de lectura y expresión oral, dinamización de patios y talleres sobre fiestas y costumbres tradicionales. El alumnado recién llegado es una prioridad para facilitar su integración y motivación para aprender catalán.

El programa tiene como objetivos reforzar la competencia oral en catalán, motivar el aprendizaje del catalán -especialmente en el alumnado recién llegado-, promover la cultura propia de Baleares y difundir recursos educativos y deportivos adaptados a cada etapa educativa.