Educación comienza a reparar las escaleras clausuradas por seguridad del IES Joan Alcover

Educación comienza a reparar la escalera clausurada por seguridad del IES Joan Alcover - CAIB

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha comenzado este jueves a apuntalar el núcleo de las escaleras del IES Joan Alcover que fue clausurado hace dos semanas por motivos de seguridad.

Desde la Conselleria que dirige Antoni Vera han recordado que hace dos semanas el conseller y técnicos del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) visitaron el instituto para evaluar la situación.

Así, se activó una intervención de emergencia en el núcleo de escaleras y este jueves han iniciado los trabajos para restablecer la normalidad en el centro con la máxima celeridad.

Según el conseller, la situación actual de las infraestructuras es consecuencia de la falta de mantenimiento acumulada durante año, especialmente en los centros de Palma y Eivissa, lo que ha derivado en un progresivo deterioro de los edificios educativos.

La Conselleria ha destacado que paralelamente al despliegue del Plan de Infraestructuras Educativas, trabaja en actuaciones específicas de mejora y reparación para que todos los centros educativos estén en condiciones óptimas y seguras.