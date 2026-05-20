Educación destina más de un millón de euros a programas de cualificación inicial para el curso 2026-2027

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PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha publicado en el BOIB la convocatoria de ayudas económicas para el desarrollo de programas de cualificación inicial durante el curso 2026-2027, vinculados a diez familias profesionales.

La dotación global de esta línea de ayudas es de 1,1 millones euros y pueden optar corporaciones locales, mancomunidades de municipios, organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones profesionales y empresariales sin ánimo de lucro y entidades de economía social, siempre en coordinación con la Administración educativa y con experiencia acreditada en la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual.

Estas ayudas tienen como finalidad reforzar y complementar la oferta pública de formación, mediante la colaboración con entidades especializadas en la atención a colectivos vulnerables.

El objetivo es ofrecer una segunda oportunidad educativa y formativa a jóvenes que han abandonado el sistema educativo o se encuentran en riesgo de hacerlo sin haber obtenido el título de Educación Secundaria Obligatoria.

Los programas facilitan itinerarios adaptados, favorecen la inclusión social y laboral y permiten avanzar hacia la cualificación profesional y la reincorporación al sistema educativo.

Los programas están dirigidos a jóvenes que no pueden seguir con garantías un ciclo formativo de grado básico, que no disponen del título de ESO ni de un equivalente o superior, y que quieren alcanzar una cualificación profesional de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. También pueden acogerse jóvenes con discapacidad auditiva o visual.

OFERTA FORMATIVA PARA EL CURSO 2026-2027

Para el próximo curso se ofrecerán hasta 18 programas distribuidos en diez familias profesionales. En concreto, Agraria (Auxiliar en viveros, jardines y centros de jardinería, Auxiliar de floristería y Auxiliar de conservación y mejora de montes), Artes Gráficas (Auxiliar de reprografía), Comercio y Marketing (Auxiliar de actividades de comercio), Electricidad y Electrónica (Auxiliar de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones), Madera, Mueble y Corcho (Auxiliar de carpintería), Hostelería y Turismo (Auxiliar de cocina, Auxiliar de servicios de restauración y Auxiliar de operaciones básicas de pisos en alojamientos), Imagen Personal (Auxiliar de peluquería y Auxiliar de estética), Informática y Comunicaciones (Auxiliar de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos), Instalación y Mantenimiento (Auxiliar de fontanería y climatización doméstica) y Transporte y Mantenimiento de Vehículos (Auxiliar de mantenimiento de carrocería de vehículos, Auxiliar de mantenimiento de electromecánica de vehículos, Auxiliar de mantenimiento de elementos estructurales y de recubrimiento de superficies de embarcaciones deportivas y de recreo y Auxiliar de mantenimiento de sistemas y equipos de embarcaciones deportivas y de recreo).

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 9 de junio. La información completa de la convocatoria puede consultarse en la Sede Electrónica del Govern.

CURSO 2025-2026

La Conselleria ha recordado que durante el curso actual, 2025-2026, se han concedido ayudas por valor de 1,02 millones de euros a diversas entidades y administraciones, entre las que se encuentran el Ayuntamiento de Calvià, la Fundación para Personas con Discapacidad de Menorca, Aproscom, Amadip - Esment, Amadiba, las Hermanas de la Caridad de Sant Vicenç de Paül - Naüm, la Fundación Patronato Obrero, Accent, la Asociación Náutica Alcúdia y la Fundación Maria Ferret. En total, 181 alumnos se están beneficiando de los 17 programas impartidos.