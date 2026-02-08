Educación destinará más de 2,3 millones de euros a abaratar el precio de la 'escola matinera' con monitores externos

Archivo - Aula de la 'escoleta' de Sant Rafel. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN - Archivo

PALMA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades invertirá algo más de 2,3 millones de euros para reducir las cuotas del servicio de 'escola matinera' de aquellos centros que disponen de monitores externos.

Estos fondos provienen del Plan Corresponsable y también podrán utilizarse para adquirir material didáctico y pedagógico destinado al mismo servicio, según ha explicado la Conselleria en un comunicado.

Esta aportación económica beneficiará a 183 centros, de los que 134 están en Mallorca, 18 en Menorca, 30 en Ibiza y uno en Formentera. Todos ellos atienden a casi 9.200 alumnos, que divididos por islas son más de 6.400 residen en Mallorca, más de 770 en Menorca, más de 1.900 en Ibiza y 61 en Formentera.

"Estos fondos disminuirán el coste de la escola matinera en los centros públicos con la finalidad de facilitar el acceso a las familias y promover la conciliación de la vida familiar y laboral", según han resaltado.

Por otro lado, los centros deberán informar a las familias beneficiarias de cómo los fondos del Plan Corresponsable contribuye a reducir las cuotas del servicio de la 'escola matinera', además de garantizar que la reducción del precio se refleje de manera "clara y transparente" en las tarifas cobradas a las familias.