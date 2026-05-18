Educación elaborará un decreto para que los docentes sean considerados autoridad pública

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en la reunión con los directores de los centros de secundaria de Mallorca - CAIB

PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades elaborará un nuevo decreto para reforzar la autoridad de los docentes que, entre otras cuestiones, incorporará un apartado que reconozca y refuerce institucionalmente tanto a los equipos directivos como al profesorado, que pasarán a tener la consideración de autoridad pública.

Así lo ha trasladado el conseller del ramo, Antoni Vera, a los directores de los Institutos de Educación Secundaria (IES), de los Centros de Educación para Personas Adultas (CEPA), de los Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) y de las enseñanzas artísticas (EA) de Mallorca.

Según ha trasladado la Conselleria en nota de prensa, se elaborará un decreto que actualizará el marco normativo vigente -actualmente del año 2010- que regula los derechos y deberes del alumnado y las normas de convivencia en los centros sostenidos con fondos públicos.

El objetivo es garantiza el derecho a la educación en condiciones adecuadas para el aprendizaje y el desarrollo personal, reforzar el respeto hacia la función docente, regular los derechos y deberes del alumnado y de las familias, y establecer medidas para favorecer la convivencia, la disciplina y la gestión de los conflictos.

La Conselleria ha consdierado que el reconocimiento institucional del profesorado como autoridad pública es "clave" para asegurar un clima de respeto, seguridad y confianza en los centros educativos.

Para la elaboración del nuevo decreto, se creará un grupo de trabajo con expertos y representantes de la comunidad educativa.

Durante el encuentro, el conseller ha resaltado las mejoras en los servicios complementarios, entre ellas la próxima convocatoria de las ayudas de comedor y alimentación para el próximo curso, así como las novedades en el transporte escolar, con la incorporación de nuevas rutas específicas para facilitar el acceso de los alumnos de Formación Profesional a los centros, tanto a los CIFP como a los IES con oferta de FP.

En el ámbito normativo y organizativo, se han avanzado algunos de los cambios que marcarán el próximo curso, como nuevas órdenes de organización de las enseñanzas de Formación Profesional, el despliegue de normativa sobre oferta educativa y admisión o la elaboración de nuevos decretos curriculares.

También se han dado a conocer iniciativas como el Programa de Excelencia en Bachillerato, el refuerzo de competencias básicas -especialmente en matemáticas y comprensión lectora- o nuevas acciones en el ámbito de la convivencia escolar, como la actualización de protocolos y la incorporación de nuevos programas de bienestar emocional en los centros.

La Conselleria ha destacado el impulso de programas educativos vinculados a la innovación, la inclusión y la participación, con actuaciones como el despliegue del programa 'Viu la cultura', las líneas de subvención para proyectos de coeducación y convivencia, o iniciativas de refuerzo lingüístico y de atención a la diversidad.

Igualmente, se ha hablado del calendario y el funcionamiento de los procesos de adjudicación de plazas docentes de verano. El sistema se estructura en diversas fases sucesivas entre finales de junio y finales de julio para garantizar la cobertura de todas las plazas antes del inicio del curso.

Según la Conselleria, este modelo escalonado permite ordenar los colectivos, priorizar criterios como la antigüedad o las necesidades del sistema y asegurar una asignación más eficiente y transparente de las plazas.

El encuentro también ha contado con la presencia del secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer; el secretario general, Tomeu Riera; la directora general de Planificación y Gestión Educativas, Catalina Ginart; la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas; la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera; y la directora general de Personal Docente y Centros Concertados, Joana Maria Cabrer.

El objetivo de la reunión es reforzar la coordinación con los equipos directivos y facilitarles la planificación del próximo curso con información detallada sobre los principales cambios normativos, organizativos y de gestión educativa.

Durante esta semana, el conseller, el secretario autonómico de Desarrollo Educativo y los directores generales de la Conselleria se reunirán con los directores de secundaria de Menorca y Eivissa.