Educación financiará el transporte de alumnos de Bachillerato de Calvià, Felanitx y Marratxí con más de 700.000 euros

Archivo - Una alumna cruza el paso de cebra para llegar al IES Sant Marçal. - AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ - Archivo

PALMA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha firmado tres convenios de colaboración con los ayuntamientos de Calvià, Felanitx y Marratxí para garantizar el servicio de transporte escolar de los estudiantes de Bachillerato a los institutos por más de 700.000 euros.

Los acuerdos permiten reforzar un servicio que es "esencial" para asegurar el acceso y la continuidad educativa de los estudiantes y la Conselleria asumirá el 100% del coste de las actuaciones que lleven a cabo los ayuntamientos.

En una nota de prensa, la Conselleria ha explicado que para los estudiantes de Calvià destinará más de 324.000 euros al Ayuntamiento para la gestión y ampliación del transporte escolar de Bachillerato de los alumnos del IES Calvià, el IES Bendinat y el IES Son Ferrer.

El Ayuntamiento de Marratxí recibirá la misma cantidad para garantizar el servicio de transporte para los alumnos de Bachillerato del IES Marratxí y el IES Sant Marçal.

En Felanitx, el convenio con el Ayuntamiento prevé una aportación total de casi 65.000 euros destinada al transporte del alumnado de Bachillerato del IES Felanitx. En total, los tres convenios representan una inversión aproximada de 714.000 euros para el curso 2025-2026.

El transporte escolar del alumnado de Bachillerato está garantizado si el alumno reside en un municipio diferente de aquel donde se encuentra ubicado el centro educativo al que asiste, porque no dispone en su municipio de un centro docente público que imparta estos estudios.

No obstante, Educación podrá autorizar este servicio al alumnado de Bachillerato que resida en una localidad o zona rural distinta de donde está ubicado el centro educativo al que asiste, porque no dispone de un centro docente público en el que haya podido ser escolarizado o cuando concurran dificultades específicas justificadas, tales como la lejanía de los núcleos de población, como sucede en estos casos.

Estos convenios se suscriben en el marco de la normativa vigente en materia educativa y de régimen jurídico, y responden a la voluntad de la Conselleria de Educación y Universidades de "mejorar la accesibilidad y las condiciones de escolarización para los alumnos de Bachillerato".