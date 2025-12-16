Educación garantiza que el nuevo decreto de comedores contemplará intolerancias e incluirá producto local

PALMA, 16 (EUROPA PRESS)

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha garantizado que el nuevo decreto que regulará los comedores escolares de los centros sostenidos con fondos públicos contemplará menús para niños con intolerancias e incluirá un porcentaje de producto local.

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament en respuesta a una pregunta del diputado de Vox Sergio Rodríguez, quien le ha preguntado si esta normativa ofrecerá menús halal.

Vera ha defendido que el decreto en el que trabajan los técnicos de su Conselleria no es solo una cuestión de menús, sino que propone una regulación integral para asegurar que los comedores cumplan con estándares comunes de "calidad, sostenibilidad, seguridad alimentaria y coordinación".

"En cuanto a las opciones específicas solo haremos lo que podemos hacer siguiendo los preceptos de la normativa básica estatal. Este Govern no será quien incluya o no menús específicos como los que usted dice, es el real decreto estatal el que regula los menús que se pueden ofrecer", se ha justificado.

El conseller, no obstante, sí que ha garantizado que se ofrecerán menús para alumnos con intolerancias alimentarias y que se incluirá, tras haberlo pactado con la Conselleria de Agricultura, un porcentaje de producto local.

EDUCACIÓN INFANTIL

Acto seguido, la diputada socialista Amanda Fernández ha interpelado a Vera para preguntarle si su departamento garantiza una educación de calidad en el primero ciclo de edudación infantil.

"Es imprescindible que este ciclo se trate con cuidado, diálogo y consenso. Pero el Govern y el PP hace lo contrario: inestabilidad, preocupación e intranquilidad", le ha afeado Fernández.

El conseller le ha contestado asegurando que la educación 0-3 "está mejor que nunca porque es universal, gratuita y están en el centro de la política y se cumple con la palabra dada".

La socialista también ha hecho referencia a las quejas expresadas por los equipos de atención temprana (EAP) por los cambios de sus horarios, a lo que Vera ha replicado criticando que emplee "el bulo por bandera".

Según el conseller, los EAP han aumentado en 39 profesionales en esta legislatura y, ante la necesidad de incrementar su presencia en las aulas, sus horas de coordinación mensual pasarán de 16 a 12.

Estas cuatro horas las tendrán que dedicar en las aulas, lo que sumando el más de un centenar de profesionales supondrán 540 horas extra de "atención directa a los alumnos".