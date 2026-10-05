Educación inicia la reforma integral del edificio antiguo del CEIP Mestre Guillem Galmés, en Sant Llorenç des Cardassar

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Educación ha iniciado la ejecución de la reforma integral del edificio del CEIP Mestre Guillem Galmés, en Sant Llorenç des Cardassar, que consiste en la rehabilitación del edificio original del centro, construido en torno al año 1960, así como de las ampliaciones realizadas en años posteriores.

La Conselleria de Educación y Universidades ha señalado este lunes en un comunicado que el proyecto cuenta con un presupuesto de algo más de 2,1 millones de euros procedentes del factor de insularidad y un plazo de ejecución de 12 meses.

Las obras permitirán modernizar y adecuar el edificio mediante una actuación que incluye el refuerzo estructural del forjado de la primera planta, con una superficie aproximada de 370 metros cuadrados, así como la reparación y consolidación de los arcos de medio punto de piedra de la galería.

El proyecto también contempla la mejora de la eficiencia energética mediante la incorporación de un sistema de aislamiento térmico exterior en la fachada, la renovación integral de los baños, la adecuación de los espacios docentes y la instalación de un nuevo sistema de climatización y renovación de aire.

Además, se reforzarán las medidas de seguridad con la construcción de una nueva escalera de evacuación, la incorporación de bocas de incendio equipadas y la renovación de la instalación eléctrica.