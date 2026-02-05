Educación inicia la tramitación de un decreto de educación inclusiva y equidad con la reunión de un grupo de expertos

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, preside reunión de la mesa de expertos que ayudarán a elaborar el decreto de educación inclusiva y equidad. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha empezado este jueves los trámites para redactar el proyecto de decreto de educación inclusiva y equidad con la celebración de la primera mesa del grupo de expertos que revisará el documento.

El conseller del ramo, Antoni Vera, ha presidido la mesa, a la que también ha asistido el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot, según ha explicado la Conselleria de Educación y Universidades en una nota de prensa.

Este grupo está formado por la jefa del Servicio de Equidad y Orientación Educativa de la Junta de Castilla y León, Concepción García del Río, la jefa de la Unidad Técnica de Atención a la Diversidad de la Subdirección de Centros de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, Juana Bella Marcelo Contreras, la inspectora de Educación en la Consejería de Educación de Cantabria, Raquel Pardo de Santayana, los inspectores de Educación de Baleares Maria Antònia Rossinyol y Miquel Àngel Tirado, y el catedrático del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la UIB, Sebastià Verger.

La Conselleria ha acordado impulsar, mediante el Servicio de Inclusión para la Comunidad Educativa de la Dirección General de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, la tramitación del proyecto de decreto de educación inclusiva y equidad Baleares, que se ajuste "plenamente al contexto educativo y jurídico actual y se alinee con las directrices estatales, europeas y de la Unesco".

Educación ha expuesto una serie de motivos por los que ha decidido impulsar la tramitación de un nuevo decreto y desistir del anterior proyecto de decreto de educación inclusiva de Baleares. Entre ellos estarían los cambios normativos recientes --especialmente los nuevos decretos de currículos de todas las etapas educativas--, la evolución de las líneas estratégicas en materia de atención a la diversidad y educación inclusiva o la necesidad de recoger todas las actuaciones que se han puesto en marcha durante los últimos cursos escolares para mejorar la atención educativa de todo el alumnado.

También han alegado la "superación de los plazos razonables" de tramitación, lo que "compromete la coherencia y la seguridad jurídica del procedimiento", y la "falta de algunos trámites esenciales", como la remisión al Consell Consultiu, obligatoria según la normativa vigente.

Ante esta situación, la Conselleria ha considerado "más eficiente y coherente" desde el punto de vista pedagógico iniciar un nuevo proyecto de decreto de educación inclusiva y equidad, que esté "plenamente adaptado a las necesidades actuales" del sistema educativo y que garantice un "marco sólido" para la respuesta a la diversidad y la igualdad de oportunidades en los centros educativos de Baleares.