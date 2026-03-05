Educación invertirá 12,6 millones en mejorar la concertada durante el curso 2026-2027

Archivo - El conseller de Educación y Universidades balear, Antoni Vera. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha anunciado este jueves que invertirá 12,6 millones de euros en la mejora de la educación concertada de Baleares durante el cusros 2026-2027, junto con otras medidas para equipararla a la pública.

En rueda de prensa, el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha explicado que se propone reducir dos horas lectivas a los profesores mayores de 55 años, una medida con la que se beneficiará a 1.200 profesores y que entrará en vigor a partir del próximo curso escolar.

Asimismo, ha anunciado una equiparación salarial para los docentes de Formación Profesional con respecto a los de Secundaria, con una dotación de 426.000 euros.

(((Habrá ampliación)))