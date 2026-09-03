Educación invierte 347.700 euros en la reparación del muro de cerramiento perimetral del CEIP Jaume I

Muro apuntalado del del CEIP Jaume I - CAIB

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha licitado y contratado por vía de emergencia la reparación parcial del muro de cerramiento perimetral de la parcela del CEIP Rei Jaume I, una parte del cual se encuentra apuntalada por los problemas de estabilidad que presenta.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, se invertirán 347.682 euros para llevar a cabo estas obras, que tienen un plazo de ejecución de cuatro meses.

La actuación consistirá en la reparación del cerramiento adyacente a la pista deportiva este del patio norte del centro. Se repararán 52 metros lineales de muro, distribuidos en tres tramos diferenciados de 3, 32 y 17 metros.

El proyecto, que ya ha sido adjudicado, prevé una actuación que va más allá de la zona estrictamente afectada para garantizar la estabilidad y la seguridad de la estructura.