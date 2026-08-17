Educación invierte cerca de 300.000 euros en obras menores de mejora en centros de Eivissa y Formentera

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EIVISSA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha invertido durante el curso 2025/2026 un total de 292.861 euros en obras menores para la mejora de infraestructuras educativas en Eivissa y Formentera.

Según ha señalado la Conselleria este lunes en un comunicado, en Eivissa destacan la reforma de los baños de educación infantil del CEIP Can Misses; la climatización de los talleres del IES Xarc de Santa Eulària des Riu; la mejora y mantenimiento de las cubiertas de los edificios del gimnasio y de la FP de Cocina del IES Isidor Macabich y la sustitución del pavimento del gimnasio del IES Santa Maria d'Eivissa.

También se han ejecutado trabajos de renovación del alumbrado con tecnología LED en el IES Xarc; diversas actuaciones de mejora de las instalaciones de climatización en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Eivissa y Formentera Catalina Bufí e intervenciones para la implantación de aulas modulares en centros como el IES Sa Colomina, el IES Isidor Macabich o el CIFP Can Marines.

En Formentera, las inversiones se han concentrado principalmente en el IES Marc Ferrer, donde se han llevado a cabo actuaciones para sustituir la cubierta de un aula modular y renovar su equipo de climatización, así como diversas intervenciones para instalar y dotar de conexiones eléctricas y de datos a las nuevas aulas modulares.

Además, se ha adecuado la instalación eléctrica y de datos de un aula modular en el Conservatorio de Formentera y se han ejecutado trabajos de apoyo para la instalación de un nuevo equipo frigorífico en la cámara fría de la cocina del CEIP Sant Ferran de ses Roques.

Estas actuaciones, que no incluyen las obras de mayor envergadura como ampliaciones o construcciones de nuevos centros, "reflejan la apuesta por la mejora continua de las infraestructuras educativas de las Pitiusas", ha destacado Educación.

Las obras contribuyen a adecuar y modernizar los centros docentes, mejorando las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Además, también se están llevando a cabo obras de mayor envergadura en ambas islas.

Estas son la construcción del CEIP Es Faralló y la ampliación del CEIP Sant Carles en Santa Eulària des Riu; la ampliación del gimnasio del CEIP Can Misses en Vila y la sustitución de lamas y carpinterías exteriores del CEIP Balansat en Sant Joan de Labritja.

En la isla de Formentera, la ampliación del IES Marc Ferrer se encuentra en su fase final y entrará en funcionamiento coincidiendo con el inicio del curso 2026-2027.