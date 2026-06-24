Educación licita por 2,58 millones de euros la ampliación del IES Josep Font i Trias de Esporles

Archivo - El conseller de Educación del Govern balear, Toni Vera, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha sacado a licitación las obras de ampliación del IES Josep Font i Trias de Esporles con un presupuesto base de 2,58 millones de euros.

La actuación, financiada con fondos del factor de insularidad, cuenta con un plazo de ejecución de once meses y está prevista entre el tercer trimestre de 2026 y el tercer trimestre de 2027.

El proyecto tiene como objetivo ampliar las instalaciones del centro, que actualmente dispone de 12 unidades de educación secundaria obligatoria, para incorporar cuatro unidades de bachillerato y una unidad adicional correspondientes a las modalidades de Ciencia y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales y General.

Asimismo, se habilitará un aula Ueeco destinada a la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, ha informado la Conselleria en un comunicado.

Además de los nuevos espacios educativos, el proyecto incluye la reforma del núcleo de baños del profesorado ubicado en la planta baja del edificio existente.

La actuación también contempla la ampliación de la superficie construida mediante la ejecución de un nuevo porche exterior en el patio y la construcción de una escalera de nueva planta situada en el extremo opuesto de la intervención.

Esta actuación permitirá adaptar el centro a la normativa vigente en materia de evacuación y seguridad.