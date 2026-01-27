Educación licita la redacción del proyecto para la ampliación del IES Llorenç Garcies i Font en Artà

PALMA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha sacado a licitación la redacción del proyecto integrado para la ampliación del IES Llorenç Garcies i Font, situado en el término municipal de Artà.

Así lo ha informado la Conselleria, este martes, en una nota de prensa, en la que ha explicado que el objetivo de esta actuación es dar respuesta a las necesidades de espacio del centro mediante la construcción de un nuevo edificio que complemente la estructura actual y permita absorber el aumento de matrícula previsto.

La licitación de redacción del proyecto cuenta con un presupuesto base de 58.472,33 euros y la redacción del proyecto deberá desarrollarse en un plazo máximo de cinco meses. Una vez finalizada esta fase, la Conselleria impulsará la licitación de las obras, que disponen de un importe inicial estimado de 2.779.947 euros.

La ampliación prevista contempla la creación de un módulo con características equivalentes al que se construyó en 2008 para el bachillerato. El programa de necesidades incluye seis aulas de secundaria, un almacén, un aula de informática y un aula polivalente. El diseño del nuevo edificio deberá armonizar con la construcción existente, respetando el tamaño, la geometría y el lenguaje arquitectónico del centro actual, y garantizando una integración natural y funcional.

Con esta intervención, la Conselleria quiere reafirmar su compromiso de seguir mejorando las infraestructuras educativas y ofrecer espacios adaptados a las necesidades pedagógicas y de crecimiento de la comunidad educativa.