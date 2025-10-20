Educación presenta el borrador de la nueva normativa de escolarización en la Mesa Sectorial de Educación - CAIB

Durante esta semana también se expondrá en la Mesa de Docentes y en la de Enseñanza Privada Concertada

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha presentado en la Mesa Sectorial de Educación el borrador de la orden que regula el proceso de adscripción, admisión y matriculación del alumnado en los centros educativos sostenidos total o parcialmente con fondos públicos.

La normativa afecta a todos los niveles de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y educación especial y, según ha señalado la Conselleria en nota de prensa, busca garantizar una escolarización equitativa, inclusiva y transparente.

Además, el objetivo también es que la escolarización respete la libertad de las familias para elegir centro y asegure una distribución equilibrada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NESE).

El borrador presentado desarrolla el decreto 43/2024 e incorpora medidas para mejorar la planificación educativa, la gestión de vacantes, la tramitación telemática y la participación de las familias.

Igualmente, han destacado desde el departamento de Antoni Vera, se prevé la creación de comisiones de escolarización para velar por el buen funcionamiento del proceso y la equidad territorial.

Durante la mesa de este lunes se ha presentado también el proyecto de decreto que regula las funciones, la estructura, la organización, la composición y el funcionamiento del Instituto de Evaluación y Calidad del Sistema Democrático (Iaqse); así como el proyecto de decreto que establece la ordenación y el currículo de la enseñanza secundaria para adultos.

Los documentos se presentarán este martes en la Mesa de Docentes y, este miércoles, en la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada con el objetivo de recoger aportaciones de los distintos agentes educativos antes de su aprobación definitiva.