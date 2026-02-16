Educación presenta el cómic 'Antoni Maura: el político que quiso cambiar España' - CAIB

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha asistido este lunes a la presentación del cómic 'Antoni Maura: el político que quiso cambiar España'.

El acto se ha celebrado en el IES Antoni Maura con la presencia del director académico de Enseñanzas Artísticas de Baleares y autor de la obra, Antoni Planas.

Con motivo de los 100 años de la muerte de Maura, la Conselleria ha apostado por celebrar la fecha con la publicación de esta pequeña biografía dirigida a los estudiantes. El libro aporta también una guía didáctica para poder trabajar en el aula.

Desde la Conselleria han destacado que Maura ha sido "el político de mayor talla que hasta hoy han dado las Islas Baleares". Fue un abogado y político mallorquín que llego a la presidencia del Consejo de Ministros en cinco ocasiones.

La intención de la Conselleria es que los alumnos conozcan de una manera amena y ligera la figura de Antoni Maura, un político cuyo peso fue decisivo en momentos muy importantes de la historia de España.