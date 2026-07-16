Educación pretende aprobar el nuevo acuerdo marco con los sindicatos el próximo noviembre

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, este jueves tras la reunión de la Mesa Sectorial. - CAIB

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha presentado a los sindicatos una propuesta de calendario de trabajo para iniciar la negociación de un nuevo acuerdo marco que podría estar listo para el próximo mes de noviembre.

La presentación, a cargo del conseller del ramo, Antoni Vera, ha tenido lugar durante la sesión ordinaria de la Mesa Sectorial de Educación celebrada este jueves.

La propuesta, ha informado la Conselleria en un comunicado, prevé un calendario de reuniones entre septiembre y octubre estructurado en diferentes bloques temáticos.

En ellas se abordarán, entre otras cuestiones, los aspectos retributivos, las plantillas y la provisión de plazas, las condiciones de trabajo y el bienestar docente, así como cuestiones relacionadas con la organización de los centros educativos.

El proceso culminaría con una fase final de síntesis y cierre que permitiría disponer de un documento consensuado para elevarlo al Consell de Govern antes de finalizar el mes de noviembre.

PROTOCOLO PARA CASOS DE ANAFILAXIA

En el transcurso de la Mesa Sectorial, la Conselleria de Salud también ha informado a los representantes sindicales sobre la propuesta de instrucción conjunta mediante la que se establece el procedimiento de actuación ante los casos de anafilaxia en los centros educativos públicos.

El objetivo de la iniciativa es garantizar una respuesta coordinada, homogénea y segura ante posibles reacciones alérgicas graves que puedan producirse en el ámbito escolar.

PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

La Mesa Sectorial también ha aprobado el nuevo permiso parcialmente retribuido para el desarrollo profesional docente con reserva del puesto de trabajo, una medida destinada al personal docente con una antigüedad igual o superior a siete años.

El programa permitirá a los docentes participantes percibir el 85% de sus retribuciones durante un periodo de cinco años. Durante los cuatro primeros continuarán ejerciendo su actividad docente y, en el quinto, quedarán exentos de prestar servicio manteniendo las percepciones previstas.

Se establecerán como máximo 50 permisos parcialmente retribuidos para cada uno de los cursos escolares, de los cuales un 33% se reservará al personal docente de especialidades consideradas de difícil cobertura.

PROLONGACIÓN DEL SERVICIO ACTIVO

Además, durante la reunión se ha informado sobre una propuesta de modificación de la instrucción relativa a los supuestos de autorización de la prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal docente no universitario.

La propuesta amplía los supuestos en los que se podrá autorizar la prolongación de la permanencia en el servicio activo e incluye al personal docente destinado en Menorca, Eivissa y Formentera, a los docentes de especialidades de difícil cobertura y a los miembros de los equipos directivos de los centros de Mallorca.

La autorización quedará condicionada, en todos los casos, a la obtención de un informe favorable de la Comisión de Personal y del correspondiente informe de aptitud médica.