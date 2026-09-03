Educación propondrá ayudas para los docentes desplazados a otras islas y por las mentorías del nuevo personal

Archivo - Profesora imparte clase en un aula. - UIB - Archivo

PALMA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades planteará crear ayudas para los docentes que se tengan que desplazar a otras islas para incorporarse a sus puestos de trabajo y un reconocimiento para los que hagan de mentores de los nuevos profesores que hayan sacado plaza de funcionarios.

El conseller del ramo, Antoni Vera, ha dado a conocer, en una rueda de prensa, estas propuestas que se debatirán en las distintas mesas de negociación del nuevo acuerdo marco educativo para el periodo 2027-2031.

El titular de Educación ha aclarado que estos son algunos de los puntos que se discutirán pero la intención es que los representantes de los distintos colectivos educativos y la sociedad civil puedan hacer sus propuestas.

Asimismo, ha indicado que el próximo curso escolar 2026-2027, que arrancará el próximo 10 de septiembre, todos los centros educativos públicos de Primaria dispondrán de comedor escolar, algo que ha calificado como un servicio "fundamental" para la conciliación laboral.