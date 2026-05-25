Educación propone actualizar los conciertos para subir los salarios de las educadoras de las 'escoletes' peor pagadas

Archivo - El conseller de Educación del Govern balear, Toni Vera, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha propuesto actualizar los módulos de los conciertos de los centros no integrados de educación infantil para subir los salarios de sus educadoras, que son las que peor pagadas están, para equipararlos con sus homólogas.

Lo ha anunciado el conseller del ramo, Antoni Vera, en declaraciones a los medios de comunicación después de reunirse con los sindicatos, las patronales y la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.

Vera ha señalado que el foco del conflicto, que ha generado varias protestas a lo largo de las últimas semanas, está en la retribución que perciben las educadoras de los centros no integrados de educación infantil, aquellos que tienen aulas 0-3 o 0-6.

"Ahí es donde tenemos una descompensación, porque estas trabajadores no se guían por el convenio siete de la concertada sino por el convenio 13, el nacional. Son las que en este momento tienen tablas salariales muy bajas en comparación con el resto", ha subrayado.

La propuesta que su departamento ha puesto sobre la mesa en la reunión de este lunes ha sido convocar a los sindicatos y las patronales a la Mesa de la Concertada para negociar una actualización de los módulos de conciertos para que estas trabajadoras "cobren igual que las de los centros concertados integrados".

"De esta manera, este colectivo, que es el que se siente perjudicado, lo equipararemos con el resto de colectivos", ha insistido el conseller.

Aunque no ha sabido detallar cuántas educadoras de las 'escoletes' se podrían beneficiar de este eventual incremento salarial, ha estimado que hay unas 333 aulas que cumplen con las características.

Vera ha asegurado que los sindicatos han dado el visto bueno a negociar esta posible medida. "He visto un talante negociador por ambas partes. Pero hay cosas que dependen de la patronal, la Conselleria solo puede hacer de árbitro", ha apuntado.

Hasta aquí llega la propuesta de su departamento, ha señalado el conseller, quien ha dejado en manos de la responsable de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social cualquier cuestión relacionada con el convenio colectivo autonómico.

La reunión de este lunes todavía no ha finalizado y se espera que Cabrer y los representantes de ambas partes comparezcan ante los medios de comunicación a su salida.