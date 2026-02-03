Educación saca a licitación la reforma de la cocina del CEIP Son Juny, de Sant Joan

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha sacado a licitación la obra de reforma de la cocina del CEIP Son Juny, situado en Sant Joan.

Según ha detallado en un comunicado, el presupuesto base de esta licitación es de cerca de 266.700 euros y el plazo de ejecución es de cinco meses. Una vez licitada la obra, se iniciará la obra.

En concreto, la reforma consiste en la adecuación del equipamiento, los revestimientos y las instalaciones y carpinterías de la zona de cocina.

Así, se actuará en el desmontaje, retirada de alimentos y demolición; en nuevas instalaciones eléctricas -de gas propano, fontanería y saneamiento-; en las instalaciones contra incendios y en la campana extractora de humos. Además, se instalará un nuevo enlosado en el suelo y las paredes, y se dotará al centro de nuevo equipamiento de cocción, elementos de limpieza e higiene y mobiliario, entre otros.