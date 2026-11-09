Las educadoras de las 'escoletes' convocan una cadena humana para protestar por la "ruptura del diálogo" con Educación

Archivo - Concentración de las trabajadoras de las 'escoletes' frente al Parlament - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xarxa 0-3, junto a los sindicatos CCOO, UGT y STEI, han convocado una cadena humana con farolillos para protestar por la "ruptura del diálogo" con la Conselleria de Educación y Universidades.

La movilización, según han informado los convocantes en un comunicado, tendrá lugar a las 18.00 horas del próximo jueves 20 de noviembre en el Passeig Sagrera de Palma, frente al Consolat de Mar.

La protesta, han argumentado, viene motivada por la "ruptura del diálogo" con la Conselleria de Educación desde el pasado mes de agosto "pese a las declaraciones públicas del conseller y la presidenta en las que aseguran que el diálogo es fluido y constante".

La actitud de la administración autonómica, han considerado los representantes de las educadoras de las 'escoletes', es "populista" y está "basada en vender humo y falsas promesas de mejora y apoyo".

Después de casi dos cursos desde el inicio de sus movilizaciones y sus demandas formales, las educadoras y las profesionales "continúan soportando las mismas condiciones indignas", algo que impacta "de manera directa y progresiva" en su abandono y la consecuente pérdida de calidad educativa en las aulas.

Educación, según la Xarxa 0-3, ha "incumplido" el complemento de equiparación laboral, no ha revisado el decreto de mínimos, no ha dado "ningún paso" para impulsar un convenio autonómico y tampoco ha creado la Mesa 0-3 "como espacio de negociación e instrumento de consenso".

Además, entre las trabajadores existe "incertidumbre" acerca del plan del Govern para asumir la gestión de todas las 'escoletes' y se quejan de que deben realizar parte de su trabajo fuera del horario laboral. A ello le han sumado el hecho de que el nuevo reglamento de comedores no vaya acompañado de dotación de personal, "lo que imposibilita su aplicación".

Pese a todo, la Xarxa y los sindicatos han reiterado su exigencia de reprender de forma inmediata la negociación "real, transparente y con compromiso" para garantizar el futuro de la educación infantil.