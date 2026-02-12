Efectivos del Consell participan en 25 incidencias relacionadas con el fuerte viento en Ibiza

IBIZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos del Consell de Ibiza ha atendido 25 incidencias hasta las 14.15 horas relacionadas con el fuerte viento.
Según ha informado la institución insular, 23 incidencias han sido asistencias técnicas por caídas de árboles o carteles y dos por incendios de restos de poda y similares, uno de los cuales se ha anulado.
Por municipios, siete actuaciones se han desarrollado en Santa Eulària; seis en Ibiza y Sant Josep; cuatro en Sant Antoni y tres en Sant Joan.
El dispositivo sigue activo mientras se mantiene la alerta y se recomienda seguir extremando la precaución.